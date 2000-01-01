Привет!
Платишь за звонки и интернет — а они сгорают! У тебя не подгорает? Мы все сделали по-другому. Давай к нам — кирпичи не горят!
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фундаментальный КИРПИЧ
Обязателен к покупке
20 ГБ
500 ₽
Хочешь большего? У нас есть еще кирпичи. Можно купить неограниченное количество кирпичей каждого вида. А теперь смотри, что у нас есть:
ГОВОРЯЩИЙ КИРПИЧ
300 минут звонков
200 ₽
ДЕТСКИЙ
Развивающие приложения
200 ₽
Кофейный
5 чашек кофе
200 ₽
ТУРИСТИЧЕСКИЙ
1Гб в роуминге
200 ₽
КИНОШНЫЙ
10 фильмов в нашем онлайн кинотеатре
200 ₽
ИНГЛИШ
4 урока английского с преподавателем
200 ₽
СЕРИАЛЬНЫЙ
10 эпизодов любого сериала
200 ₽
КЛИНИНГ
5 уборок
5000 ₽
Билетный
6 билетов в кино
2000 ₽
СОВЕСТЬ
Твоя совесть
200 ₽
СТРАХОВКА от зомби-апока-липсиса
Бесплатно
У нас ещё много идей, следи за обновлениями, здесь обязательно будут появляться новые и новые кирпичи
Оформи предзаказ сейчас и получи скидку 80% на фундаментальный кирпич и 1 любой кирпич бесплатно
Оформить предзаказ
ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ
За покупку кирпичей мы будем тебе начислять бонусы. Собирай бонусы и строй свое королевство. Чем больше ты построишь, тем больше бесплатных кирпичей ты сможешь получить.
Построить забор
1 кирпич (надо купить 10 кирпичей)
Построить дом
3 кирпича (надо купить 30 кирпичей)
Построить замок
5 кирпичей (надо купить 50 кирпичей)
Оптом — дешевле
На каждый следующий ты получаешь скидку! Кирпичи можно менять. Если ты купил 1 кирпич, ты можешь заменить его на другой в следующем месяце.